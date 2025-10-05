Il 9 ottobre obbligo a banche di opzione bonifici instantanei

Parte il 9 ottobre la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici instantanei. Quel giorno infatti banche e Poste saranno obbligati a prevedere il servizio ai loro clienti e di verificare che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell'Iban.

La prima fase, in vigore dal 9 gennaio di quest'anno, prevedeva solo l'obbligo di ricevere i pagamenti instantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali.

Il servizio di verifica, che alcuni istituti di credito già prevedono, consente di limitare frodi ed errori visto che il pagamento, che impiega meno di 10 secondi, non è revocabile. In caso di truffe resta comunque prevista la possibilità di chiedere un rimborso a patto di avvisare immediatamente la banca.