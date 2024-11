Ignazio Visco nuovo socio dell'Accademia dei Lincei

L'ex governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco diventerà domani, 8 novembre, a Roma, nel corso della cerimonia di apertura dell'anno accademico 2024-2025 presso l'Accademia nazionale dei Lincei, nuovo socio eletto dell'Accademia. Visco, come gli altri soci, riceverà il diploma e il distintivo dal presidente Roberto Antonelli e il vicepresidente Carlo Doglioni. Nato nel 1949, laurea in economia all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (relatore Federico Caffè), Visco possiede anche M.A.e Ph.D. in economia, University of Pennsylvania (thesis supervisors A. Ando e L.R. Klein). In Banca d'Italia nel 1972, svolge attività di ricerca sul risparmio e la ricchezza delle famiglie; i costi e i profitti delle imprese; inflazione, aspettative e indicizzazione delle retribuzioni; politica monetaria e del cambio. Tiene corsi di econometria e di politica economica presso l'Università 'La Sapienza' di Roma. Dirige il gruppo di lavoro per la costruzione del Modello trimestrale dell'economia italiana. Nel 1990 viene nominato Capo del Servizio Studi. Dal 1997 al 2002 è Chief Economist e Direttore dell'Economics Department presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Rientrato in Banca d'Italia, assume nel 2004 la posizione di Direttore centrale per le Attività estere e nel 2006 quella di Direttore centrale per la Ricerca economica. Entrato nel Direttorio della Banca d'Italia nel 2007, ricopre la carica di Vice Direttore Generale fino all'ottobre 2011. Nominato Governatore nel novembre 2011, guida l'istituto fino a ottobre 2023. È autore di numerose pubblicazioni tra cui: Price Expectations in Rising Inflation, North Holland, 1984; L'economia italiana (con L. F. Signorini), Il Mulino, 2002²; Investire in conoscenza, Il Mulino, 2014²; Inflazione e politica monetaria, Laterza, 2023.