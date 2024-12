Icop si aggiudica progetto da 30 milioni in Germania per energia rinnovabile

La friulana Icop, attiva nelle operazioni di ingegneria del sottosuolo, nelle fondazioni speciali e nella realizzazione di micro-tunnel senza scavi, si è aggiudicata un progetto per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili in Germania.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'opera, assegnata da TenneT Tso, ha un valore di 30 milioni di euro e sarà gestita integralmente da Icop. All'azienda di Basiano (Udine) spetta la costruzione di una linea di trasmissione da 380 kV lunga circa 155 km tra Stade e Landesbergen, che sostituirà l'attuale linea da 220 kV.

L'intervento, denominato 'Progetto A250', prevede la realizzazione di 2 micro-tunnel a grande diametro e lunga distanza e si distingue per la complessità tecnica dei 7 segmenti che lo compongono.

"Questa commessa - spiega l'amministratore delegato Piero Pertrucco - rappresenta un passaggio chiave per Icop". "Abbiamo identificato alcune priorità strategiche per la crescita del Gruppo anche oltre il 2026 - aggiunge - tra cui l'esplorazione di nuove applicazioni delle tecnologie 'trenchless' (senza scavi, ndr) per rispondere alle elevate esigenze del settore delle reti ad alta tensione".

"L'aggiudicazione di questo progetto in Germania - conclude - ci permette di entrare in un mercato per noi nuovo, aprendo la strada a un futuro di grandi opportunità in un settore che richiederà investimenti significativi nel lungo periodo, non solo in Germania."