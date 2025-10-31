Icop, infondata richiesta revisione prezzo Opa su Palingeo

La Icop, azienda di ingegneria del sottosuolo specializzata in fondazioni speciali e microtunneling, in relazione all'istanza presentata ieri da Indépendance AM al Panel di Borsa Italiana per un aumento del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto su azioni Palingeo ha ribadito di "aver operato — e di operare — nel pieno rispetto della normativa applicabile e delle migliori prassi di mercato e non ravvisa alcun motivo che giustifichi una revisione del corrispettivo dell'offerta".

Per questa ragione, Icop ha annunciato che chiederà di essere audita dal Panel di Borsa Italiana per illustrare le proprie ragioni. Dunque, i termini e le condizioni dell'Opa restano quelli indicati nel documento d'offerta pubblicato il 24 ottobre 2025.

Ieri Indépendance AM, che detiene l'8,49% del capitale sociale di Palingeo, aveva presentato l'istanza di aumento del prezzo al Panel di Borsa Italiana.