Icop, accelera il trend di crescita nel I trimestre 2024

Valore della produzione a 37,1 milioni di euro (112 milioni in tutto il 2023); Ebitda a 9,4 milioni (14,7 milioni in tutto il 2023) con un margine superiore al 25% e backlog a 885,5 milioni (ordini nel trimestre per 73 milioni di euro circa). Sono i principali dati di bilancio del primo trimestre 2024 della Icop Spa, approvati dal consiglio di amministrazione. Dati che segnano una accelerazione nel trend di crescita della società, in linea con il budget. La Icop società benefit, è una società di ingegneria tra i principali operatori europei per microtunneling e fondazioni speciali. Il valore della produzione risente dell'accelerazione di progetti legati all'ambito del microtunneling come la conclusione di lavori a Ravenna, in Messico, a Tolosa e a Trieste. Nel trimestre è stato avviato il cantiere a Parigi per la nuova Linea 18 della metropolitana. La società ha rafforzato la struttura commerciale e organizzativa per far fronte alla crescita di fatturato prevista nei prossimi mesi. La società si è aggiudicata nel trimestre lavori di messa in sicurezza della falda a Piombino e lavori per la nuova linea metropolitana di Amburgo. Il gruppo ha sede a Basiliano (Udine) e a fine 2023 impiegava 350 dipendenti con sedi in 17 Paesi nel mondo. "I risultati di questo primo trimestre sono l'inizio di un periodo di grande crescita e di svolta dimensionale" per la Icop, commenta Piero Petrucco, ad della società. "Il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie avanzate che trovano applicazione in progetti altamente complessi, ci pone in una posizione ideale per capitalizzare le opportunità che oggi il mercato ci mette a disposizione."