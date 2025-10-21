Iccrea banca, Morningstar Dbrs migliora il rating a BBB high

L'agenzia di rating Morningstar Dbrs ha migliorato il rating di Iccrea Banca, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea; in particolare il rating a lungo termine è migliorato a BBB (high) da BBB e quello a breve termine a R-1 (low) da R-2 (high). Il trend è stabile su tutti i rating.

L'upgrade da parte dell'agenzia di rating riflette il miglioramento strutturale della profittabilità del gruppo, sostenuto dalle iniziative intraprese sulla diversificazione dei ricavi, dalla disciplina sui costi operativi e dalla riduzione del costo del credito. Il gruppo, secondo l'agenzia, potrà beneficiare, in un eventuale rallentamento economico, sia delle elevate coperture sui crediti deteriorati che dell'attenta gestione del credito, testimoniata da livelli di Npl ratio sulla clientela di riferimento (famiglie e Pmi) inferiori alla media dei peers.

Per il dg Mauro Pastore "il giudizio espresso oggi da Morningstar Dbrs si aggiunge ai numerosi riconoscimenti positivi ottenuti dal nostro gruppo negli ultimi anni sui mercati finanziari. Fin dalla sua costituzione, il gruppo ha intrapreso un percorso virtuoso che gli ha consentito di rafforzare costantemente i propri fondamentali, raggiungendo livelli di solidità tra i più elevati del sistema bancario italiano ed europeo, continuando al contempo a sostenere la propria clientela di riferimento, in linea con la missione e i valori del credito cooperativo".