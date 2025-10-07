Ibl Banca completa acquisizione di Creditis

Ibl Banca ha perfezionato il "closing" dell'operazione di acquisizione del 100% della genovese Creditis, società specializzata nel credito al consumo, dal Fondo Chenavari a seguito del completamento degli iter autorizzativi.

Creditis, fondata a Genova nel 2008 ha un patrimonio complessivo di oltre 90 milioni di euro, un totale attivo di circa 600 milioni e più di 60.000 clienti. La società opera attraverso una rete distributiva multicanale, che integra punti fisici e soluzioni digitali.

L'ingresso di Creditis nel perimetro del Gruppo Inl Banca "rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita e diversificazione del gruppo, che amplia il portafoglio prodotti introducendo i prestiti personali e le carte revolving" spiega l'istituto di credito privato e indipendente basato a Roma.

Per Mario Giordano, amministratore Delegato di Ibl Banca. "Siamo certi che l'integrazione avverrà in modo rapido ed efficace, generando valore per i clienti, per i dipendenti e per l'intero Gruppo IBL Banca".