Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni manovra 2026Strage 7 ottobreFrancia nel caosRisultati elezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraIbl Banca completa acquisizione di Creditis
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Ibl Banca completa acquisizione di Creditis

Ibl Banca completa acquisizione di Creditis

'Passo avanti in diversificazione del gruppo'

'Passo avanti in diversificazione del gruppo'

'Passo avanti in diversificazione del gruppo'

Ibl Banca ha perfezionato il "closing" dell'operazione di acquisizione del 100% della genovese Creditis, società specializzata nel credito al consumo, dal Fondo Chenavari a seguito del completamento degli iter autorizzativi.

Creditis, fondata a Genova nel 2008 ha un patrimonio complessivo di oltre 90 milioni di euro, un totale attivo di circa 600 milioni e più di 60.000 clienti. La società opera attraverso una rete distributiva multicanale, che integra punti fisici e soluzioni digitali.

L'ingresso di Creditis nel perimetro del Gruppo Inl Banca "rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita e diversificazione del gruppo, che amplia il portafoglio prodotti introducendo i prestiti personali e le carte revolving" spiega l'istituto di credito privato e indipendente basato a Roma.

Per Mario Giordano, amministratore Delegato di Ibl Banca. "Siamo certi che l'integrazione avverrà in modo rapido ed efficace, generando valore per i clienti, per i dipendenti e per l'intero Gruppo IBL Banca".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliareBanche