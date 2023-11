Ibl Banca cartolarizza crediti, 360 milioni di euro

Ibl ha perfezionato un'operazione di cartolarizzazione di titoli asset backed collocata sul mercato dei capitali, per un ammontare complessivo di circa 360 milioni di euro. Lo si legge in una nota secondo cui "il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è costituito da crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione". I titoli asset backed della Serie 12-2023 di Marzio Finance srl sono stati emessi in due tranche, senior e junior. Sono stati ricevuti ordini da investitori nazionali ed internazionali fino a coprire 1,75 volte l'ammontare offerto pari a 290,2 milioni di euro. I principali sottoscrittori sono stati Banche, con una quota del 60 %, seguite da Asset Managers con il 40%. Secondo Mario Giordano, amministratore Delegato di Ibl Banca, "l'operazione che abbiamo perfezionato segna un passo ulteriore nel settore delle cartolarizzazioni, in cui abbiamo acquisito negli anni una significativa esperienza. Il collocamento diretto di titoli asset backed sul mercato dei capitali è stato apprezzato da investitori istituzionali sia italiani che stranieri, a conferma della qualità dei crediti sottostanti, ottenendo forte interesse da parte di altri istituti bancari".