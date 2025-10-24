IA, Cyber e blockchain, da Formazienda supporto per aziende

Fornire alle aziende un supporto concreto, basato su competenze specifiche di alto livello, su tre settori fondamentali nell'epoca digitale: l'Intelligenza Artificiale, la cybersecurity e le blockchain. É l'obiettivo di Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, che a Napoli, nell'ambito della convention nazionale dei Consulenti del lavoro, ha promosso l'incontro "Il rinoceronte governerà il mondo", un titolo che prende il nome dall'omonimo romanzo scritto da Angelo Gatto secondo il quale "governare l'intelligenza artificiale non si può fare né con la carta bollata, né con le leggi, né con i regolamenti, perché lo sviluppo è talmente veloce che tutto quello che viene normato e già superato".

A maggior ragione i cambiamenti imposti dalla trasformazione tecnologica richiedono risposte veloci e qualificate. "L'IA - sottolinea il presidente di Formazienda Andrea Bignami - può fare paura se non la si conosce ma offre indubbie possibilità di crescita in molti ambiti della nostra vita e rappresenta una nuova frontiera per il mondo del lavoro". E soprattutto "le aziende, indipendentemente da dimensioni e settore merceologico, hanno ormai compreso che l'IA può rappresentare un motore di crescita esponenziale".

"Il legame tra intelligenza artificiale, cybersecurity e blockchain - gli fa eco Bellino Elio Panza, Presidente di Sistema Impresa - è sempre più stretto, in quanto queste tre tecnologie si integrano e si rafforzano a vicenda nella protezione dei dati, nella gestione delle transazioni digitali e nella prevenzione delle minacce informatiche". L'adozione di queste tecnologie, secondo Formazienda, comporta per le aziende un radicale cambio di paradigma, organizzativo ma soprattutto culturale. E introdurre sistemi di IA senza passare attraverso una adeguata formazione del personale rischia di generare pericolosi fenomeni di rifiuto, con pesanti conseguenze sia di efficienza produttiva che di bilancio.