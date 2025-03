I salari reali in Italia: 8,7 punti sotto il 2008 secondo l'Ilo

I salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. Lo si legge nel Rapporto mondiale sui salari dell'Ilo pubblicato oggi. L'Italia si distingue, si legge, per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo con salari reali inferiori a quelli del 2008. La crescita dei salari reali che si è determinata nel 2024 non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. È il risultato peggiore, spiega Giulia de Lazzari, dei Paesi del G20.