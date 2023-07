I ricavi di Webuild nel semestre salgono a 4,6 miliardi

Webuild chiude il primo semestre con ricavi adjusted pari a 4,6 miliardi, in crescita del 18% rispetto ai 3,87 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted si attesta a 289 milioni in crescita del 15% rispetto al primo semestre del 2022. Il risultato prima delle imposte adjusted si attesta a 77 milioni e l'utile netto adjusted attribuibile al gruppo è pari a 23 milioni. L'incremento dei ricavi è sostenuto dallo sviluppo delle attività industriali in ambito domestico, grazie anche agli investimenti in mobilità sostenibile nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, e da una maggiore produzione delle commesse in Australia e in Medio Oriente. I risultati del primo semestre dell'anno, il "solido backlog e la strategia commerciale del gruppo, consentono di confermare la guidance al 2023", è scritto in una nota. Il portafoglio ordini complessivo di Webuild raggiunge livelli record a 61 miliardi di euro, di cui 51,4 miliardi relativi al comparto costruzioni e 9,4 miliardi per concessions e operation & maintenance. Il portafoglio costruzioni copre il 100% dei ricavi target al 2025. Da inizio anno, il gruppo ha registrato nuovi ordini per 17,7 miliardi, superando nettamente la guidance di 10-10,5 miliardi per l'intero anno 2023. "Siamo molto soddisfatti dei risultati dei primi sei mesi e per l'intero anno 2023, che ci consentono di continuare ad essere ottimisti e di confermare le previsioni per il triennio", afferma l'amministratore delegato Pietro Salini.