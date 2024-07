I ricavi di Prada a 2,5 miliardi nel semestre (+17%)

Il gruppo Prada ha registrato nei primi sei mesi ricavi netti per 2,549 miliardi (+17% a cambi costanti e +14% a cambi correnti) e vendite retail per 2,263 miliardi (+18% e +15%). L' utile operativo è aumentato a 575 milioni (da 491 milioni del primo semestre 2023) con un ebit margin del 22,6% e l'utile netto a 383 milioni (da 305 milioni). Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo di Prada, ha sottolineato che "La flessibilità della nostra organizzazione ci dà fiducia nella capacità di affrontare i prossimi mesi, mentre continuiamo a investire per sostenere la crescita futura".