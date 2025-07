I ricavi di Ferretti nel semestre crescono a 620 milioni

Gli yacht Ferretti segnano nel semestre ricavi netti per 620,4 milioni in crescita dell'1,5% rispetto al primo semestre 2024. L'utile netto ammonta a 43,6 milioni, in linea con il pari periodo dello scorso anno. L'ebitda adjusted è di 99,1 milioni, in aumento del 2,5% rispetto al primo semestre 2024 e con un margine del 16,% in aumento di 20 punti base contro il 15,8% del primo semestre 2024.

La raccolta ordini è di 467,3 milioni, in diminuzione del 9,2% anno su anno. La posizione finanziaria netta è di 101,6 milioni (cassa netta) al 30 giugno, in aumento di 47 milioni grazie a un rilascio di cassa dal capitale circolante netto e dopo il pagamento di circa 34 milioni di dividendi.

Il gruppo conferma la guidance sull'anno. "Guardando al futuro, continueremo a presentare nuovi modelli, anticipando le evoluzioni di settore, con una costante attenzione all'efficienza operativa e con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il nostro vantaggio competitivo", sottolinea l'a.d, Alberto Galassi.