I ricavi di Brunello Cucinelli salgono a 684 milioni in 6 mesi

I ricavi di Brunello Cucinelli nel primo semestre sono arrivati a 684 milioni di euro, in aumento del 10,2% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo 2024. Il gruppo del cashmere ha registrato incrementi in tutte le aree geografiche: Americhe +8,7% (+10% a cambi costanti), Europa +10% (+9,6% a cambi costanti), Asia +12,5% (+13% a cambi costanti). Il fatturato è cresciuto in entrambi i canali di vendita: retail +10,3% e wholesale +10,1 per cento.

Il secondo trimestre ha confermato il trend favorevole già emerso all'inizio dell'anno, con una crescita a doppia cifra a cambi costanti, in linea con quella del primo trimestre.

"Sta proseguendo molto bene la raccolta ordini collezione uomo Primavera-Estate 2026, presentata in occasione della 'fashion week maschile italiana' che si svolge tre giorni in Firenze e tre giorni in Milano. Molto, molto positivo il giudizio sulla collezione dei multibrand e della stampa mondiale specializzata. L'atmosfera che respiriamo nei confronti della nostra Casa di moda, ci porta con serenità ad immaginare per gli anni 2025 e 2026 una sana e bella crescita del fatturato intorno al 10%", segnala Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo del gruppo.

La società sta per concludere il piano di investimenti per la produzione artigianale Made in Italy 2024 - 2026. Il piano sarà ultimato entro novembre con circa 8 mesi di anticipo e "questo progetto ci consentirà di lavorare serenamente sino al 2035".