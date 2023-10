I ricavi di Amplifon in nove mesi salgono a 1,65 miliardi

Amplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 1,65 miliardi di euro, in crescita del 9,7% a cambi costanti e del 6,8% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2022. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 112,8 milioni di euro, in calo del 5,7% rispetto ai 119,6 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022 per la minore leva operativa, i maggiori ammortamenti e l'incremento degli oneri finanziari. Il margine operativo lordo (Ebitda) su base ricorrente è stato pari a 385,8 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto a 369,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022. Nel terzo trimestre del 2023 i ricavi consolidati sono stati pari a 531,3 milioni di euro, in crescita dell'11,4% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto al terzo trimestre del 2022. Tale performance è stata trainata da una crescita organica record pari al 9,0%, ben superiore al mercato di riferimento, e da acquisizioni per il 2,4%. Il risultato netto del trimestre si attesta a 23,5 milioni di euro rispetto ai 29,7 milioni di euro riportati nello stesso periodo del 2022. Nel corso del terzo trimestre il Gruppo ha acquisito circa 80 punti vendita nei principali mercati chiave: Francia, Germania, Nord America e Cina.