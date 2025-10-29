I ricavi di Amplifon in nove mesi salgono a 1,7 miliardi

Amplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati pari a 1,7 miliardi di euro, in crescita dell'1,8% a cambi costanti rispetto ai primi nove mesi del 2024 anche grazie al "progressivo miglioramento nel terzo trimestre, nonostante una crescita del mercato ancora al di sotto dei livelli storici e la forte base comparativa". Il risultato netto adjusted è pari a 109,6 milioni di euro, in calo del 18,4% rispetto ai 134,3 milioni di euro dei primi nove mesi dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 395 milioni di euro rispetto ai 411,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024. L'incidenza sui ricavi è pari al 22,7%, rispetto al 23,6% nei primi nove mesi del 2024. Nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha acquisito circa 230 centri acustici principalmente in Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti e Cina, per un investimento di circa 59 milioni di euro. Nel terzo trimestre i ricavi sono stati pari a 563,3 milioni di euro, in crescita del 2,4%; il margine operativo lordo è sceso a 107,3 milioni di euro, rispetto a 114,6 milioni registrati nel terzo trimestre del 2024; l'utile netto è pari a 19,2 milioni di euro rispetto ai 26,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

Per il 2025 Amplifon si attende: ricavi consolidati in crescita tra il 2%-2,5% a cambi costanti; un margine Enitda intorno al 23%. Nel medio termine, la società rimane estremamente positiva circa le proprie prospettive per uno sviluppo "profittevole e sostenibile".

Nel terzo trimestre "abbiamo registrato un trend di significativo miglioramento dei ricavi rispetto al secondo trimestre, con un ritorno alla crescita organica rispetto allo scorso anno", spiega il ceo Enrico Vita.