I ricavi Amplifon nel semestre salgono a 1,18 miliardi

Amplifon chiude il primo semestre dell'anno con ricavi consolidati pari a 1,18 miliardi di euro, in crescita dell'1,6% rispetto al primo semestre del 2024. Il risultato netto adjusted è pari a 90,5 milioni di euro, rispetto ai 107,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso, con i maggiori "ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business".

Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è pari a 287,6 milioni di euro rispetto a 297,1 milioni nel primo semestre del 2024. Nel semestre il mercato privato statunitense ha registrato una performance leggermente negativa e i mercati europei, ad eccezione della Francia e della Germania, sono rimasti deboli. Nel primo semestre il gruppo ha acquisito oltre 220 centri acustici principalmente in Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti, e Cina, per un investimento di circa 55 milioni di euro.

Amplifon ha lanciato 'Fit4Growth', un programma di miglioramento della performance volto a incrementare la redditività e rafforzare la posizione competitiva dell'azienda. Il piano prevede un miglioramento del margine Ebitda adjusted di 150- 200 punti base a regime entro il 2027. I costi cash non ricorrenti per l'attuazione del piano sono stimati complessivamente in circa 35 milioni di euro, da sostenere tra il 2025 e il 2026.

"Per migliorare strutturalmente la nostra redditività, rafforzare la competitività di lungo periodo e affrontare con determinazione le sfide attuali, abbiamo lanciato il piano Fit4Growth", spiega il ceo Enrico Vita. "Grazie alla solidità del nostro modello di business, alla qualità - aggiunge - delle nostre persone e alle azioni già in campo, puntiamo a consolidare e rafforzare ulteriormente il nostro percorso di crescita sostenibile nel medio-lungo termine".