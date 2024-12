I Paperoni crescono, in 10 anni il patrimonio +121%

I Paperoni sono sempre di più e sono sempre più ricchi. Sono soprattutto in Usa e in Cina. "Negli ultimi 10 anni, - si legge nell'ultimo rapporto Ubs, il Billionaires Ambitions Report, giunto alla decima edizione - i miliardari hanno sovraperformato i mercati azionari globali e il loro patrimonio complessivo è aumentato del 121%, passando da 6.300 miliardi di dollari a 14.000 miliardi di dollari. Il numero di miliardari è salito a quota 2.682 da 1.757 negli ultimi 10 anni. E chi sono i più ricchi? I miliardari statunitensi sono quelli che hanno accumulato più ricchezza nel 2024, rafforzando il ruolo del Paese come centro per gli imprenditori miliardari di tutto il mondo. Ma la ricchezza dei miliardari cinesi è più che raddoppiata dal 2015 al 2020, con un incremento del 137,6%, da 887,3 miliardi di dollari a 2.100 miliardi di dollari. Successivamente, è scesa del 16% a 1.800 miliardi di dollari, mentre la rosa complessiva di miliardari è rimasta stabile. Tra i settori d'attività la ricchezza dei miliardari del settore tech è aumentata più rapidamente, seguita da quella dei miliardari del settore industriale. Ma i settori di intervento cambiano: in passato, i nuovi miliardari hanno promosso la diffusione dell'e-commerce, dei social media e dei pagamenti digitali; più di recente, hanno favorito il boom dell'IA generativa, nonché lo sviluppo della cybersecurity, del fintech, della stampa 3D e della robotica. I miliardari del settore industriale hanno registrato il secondo maggiore incremento in termini di ricchezza, passando da 480,4 a 1.300 miliardi di dollari, in quanto gli stati hanno realizzato investimenti per affinare il loro vantaggio competitivo, soprattutto nell'economia green, per affrontare le sfide demografiche e per sostenere il trend economico del reshoring. Gli interventi di politica industriale favoriscono i settori tecnologicamente avanzati come l'aerospaziale, la difesa e i veicoli elettrici. Ubs fa un punto anche sulle residenze: i miliardari si trasferiscono con maggiore frequenza: in 176 hanno cambiato residenza dal 2020. Inoltre c'è un tema generazionale: gli eredi dei miliardari dell'era del baby boom e le iniziative filantropiche sono destinati a ricevere una cifra stimata intorno a 6.300 miliardi di dollari.