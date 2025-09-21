I migliori profumi dell'anno, Miss Dior e K Eau de Parfum di D&G

Sono Miss Dior Parfum e K Eau de Parfum Intense Dolce & Gabbana i due migliori profumi dell'anno scelti dai consumatori e premiati da Accademia del Profumo stasera al Teatro alla Scala. Il 'naso creatore' vincitore, invece, è stata Marie Salamagne per Gucci Flora Gorgeous Orchid. Con quest'evento si è chiusa la quarta edizione della Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

Dopo le preselezioni a cura delle giurie qualità (specifiche per ciascuna categoria) e nomination (un centinaio di esperti del settore, media e distribuzione), è spettato poi alla giuria tecnica decretare i vincitori delle diverse categorie. La Migliore Creazione Olfattiva (votata rigorosamente da bendati) ha premiato Nomade Nuit d'Égypte Chloé - Coty Italia per la fragranza femminile e Encens Précieux Van Cleef & Arpels - Interparfums Italia per quella maschile. Il Miglior Profumo Made in Italy ha visto vincitori 320 Ambra Grigia LabSolue - Icr Industrie Cosmetiche Riunite per la fragranza femminile e 315 Palo Santo LabSolue - Icr Industrie Cosmetiche Riunite per quella maschile. Mentre Devotion Eau de Parfum Intense - Dolce & Gabbana Beauty (femminile) e Primo Trussardi - Ab Parfums (maschile) avevano il Miglior Packaging.

Il Miglior Profumo Collezione Esclusiva Grande Marca è Camomille Satin Dries Van Noten - Puig Italia, il Miglior Profumo Artistico Old Fashioned By Kilian - Estée Lauder, il Miglior Profumo Artistico Marca Indipendente Blue Madeleine Atelier des Ors - Kaon, la Miglior Profumazione Ambiente invece 221 Iris LabSolue - Icr Industrie Cosmetiche Riunite.

La categoria Miglior Comunicazione è stata affidata alla Giuria Vip, quest'anno formata da Alessia Marcuzzi, Andy Bluvertigo, Candela Pelizza, Giorgia Surina, Giulia Torelli, Jury Chechi, Miriam Leone, Omar Hassan, Paola Maugeri, Shablo, Stefano Guindani, Virna Toppi. Hanno premiato Barénia Hermès - Puig Italia (femminile) e Bleu de Chanel (maschile).

In occasione del Premio 2025, Accademia del Profumo ha inoltre assegnato un riconoscimento speciale a Dolce & Gabbana, marchio che "incarna da sempre creatività, unicità e passione, in Italia e nel mondo", per la scelta di "rendere il beauty una realtà autonoma attraverso una società dedicata". Per ringraziare l'Accademia, i due fondatori hanno mandato un video, proiettato nel corso dell'evento.

Al termine della cerimonia di premiazione, il palcoscenico è stato affidato ai giovani allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala. Guidati da Frédéric Olivieri, sono stati protagonisti dello spettacolo 'Gesti di Bellezza', partito dal 'Valzer dei fiori' dallo Schiaccianoci fino a un sensualissimo e quasi animalesco 'Bolero X'.

"Questo è il modo migliore per concludere questa settimana - ha detto il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino - proprio in un simbolo universale di arte, talento e bellezza come questo teatro". Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo, ha aggiunto che "pensiamo di aver superato i 230mila visitatori dell'anno scorso, ma avremo il dato esatto nei prossimi giorni. Dai premi di stasera si conferma una grande passione per il Made in Italy, che piace molto ed è sinonimo di qualità, creatività e passione".