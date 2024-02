I lavoratori di Pomigliano 'siamo qui per restarci'

"Siamo qui per restarci. La nostra produzione cresce anno dopo anno. Le vetture prodotte a Pomigliano sono per il 59% vendute in Italia, l'11% nel resto d'Europa". Lo ha sottolineato Antonio Pannullo, production manager dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, che era già nella fabbrica nel 2011 quando è stata presentata la Panda ancora oggi in produzione. Con lui, accanto a Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, ha partecipato alla presentazione della Pandina una quindicina di lavoratori. "Una bella quota di export: attualmente intorno al 41% del totale. Siamo un motore importante per l'economia di questo Paese. E siamo fieri di esserlo", ha sottolineato Pannullo che ha ricordato "gli importanti investimenti effettuati, quelli recenti come il nuovo processo di verniciatura, quelli già in corso o pianificati e quelli futuri", ha detto Pannullo.