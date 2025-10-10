I Giovani di Confindustria: "Riforma fiscale, fatela in fretta'

"In questi mesi abbiamo ascoltato proposte di riforma del sistema fiscale per i giovani sia dal Governo che dall'opposizione. Il nostro messaggio è uno solo: fatelo. E fatelo in fretta. Dimostrateci di avere veramente a cuore il futuro dell'Italia" chiedono i Giovani Imprenditori di Confindustria sottolineando quanto la pressione fiscale sia "eccessiva e iniqua", "un macigno per i giovani italiani". La presidente, Maria Anghileri, apre il convegno di Capri, da 40 anni occasione di confronto con politica e governo, avvertendo: "Non è sostenibile vivere in un Paese che ha raggiunto la pressione fiscale al 42,5% mentre cresce dello zero virgola".