La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
I gelati genovesi di Tonitto puntano ai mercati africani

Ora in Ghana e Marocco, andrà in Senegal, Sudafrica, Egitto

Tonitto 1939, il marchio genovese dei gelati, punta sull'Africa per la sua strategia di sviluppo all'estero. Lo si legge in un comunicato della società, che annuncia la sua partecipazione dal 4 all'8 ottobre ad Anuga 2025 a Colonia, in Germania, il più importante appuntamento internazionale per il settore Food & Beverage.

"Il continente africano rappresenta per Tonitto 1939 un'importante area strategica e soprattutto in forte crescita - scrive la società -: attualmente la realtà genovese serve Marocco e Ghana, ma entro la fine del 2025 l'obiettivo è quello di consolidare proprio la presenza in Ghana e approdare in nuovi mercati come, Senegal, Sudafrica, Egitto e Mauritania dove la domanda di prodotti plant-based e health-conscious è in aumento".

L'azienda proporrà i classici Tonitto, come la linea dei sorbetti e la Coppa Famiglia, e alcune innovazioni come il gelato realizzato con Bauli. L'obiettivo è di arrivare, entro la fine del 2025, a far pesare il mercato africano almeno un 5% sul fatturato realizzato all'estero, con l'obiettivo nel giro di un biennio di arrivare al 10%.

"L'azienda sta registrando un'espansione significativa proprio sui mercati esteri - si legge ancora nella nota -: l'export della storica realtà ligure, presente in oltre 40 Paesi, rappresenta oggi oltre il 40% del fatturato. I primi mesi del 2025 stanno facendo registrare una crescita a doppia cifra e il numero di clienti, negli ultimi 5 anni, è più che raddoppiato. Proprio negli ultimi mesi, la realtà ligure ha avviato nuove relazioni commerciali in Stati Uniti, Cina e Paesi del Golfo Arabico".

