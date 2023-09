I figli Berlusconi, armonia sull'eredità

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi rendono noto di aver accolto l'eredità del loro padre, interpretandone le ultime volontà in piena armonia, per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità. A seguito di tale accettazione, come si legge in una nota, Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest Spa, garantendone con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale.