I 70 anni di Eni da protagonista del cambiamento dell'Italia

Eni celebra i suoi 70 anni e i suoi vertici ne sottolineano il ruolo da protagonista, le sfide affrontate e la trasformazione all'insegna dell'innovazione tecnologica. L'evento è stato celebrato nel contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense, di proprietà del gruppo energetico e dove l'azienda ha avviato il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, una delegazione di ministri del Governo, mentre la premier Giorgia Meloni ha inviato un video messaggio a causa di "giornate molto complesse". In platea anche rappresentanti di industrie e del mondo militare. Il presidente del consiglio di amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana ha ricordato che "dal 1953 a oggi Eni ha accompagnato l'Italia attraverso le grandi trasformazioni economiche e sociali della nostra epoca, guidando da protagonista le fasi del cambiamento". Questo, ha spiegato, "grazie alla leadership tecnologica, alla capacità di creare partnership di valore e di rispondere alle sfide complesse, che le hanno consentito di affermarsi come una realtà internazionale e che ora ne sostengono una transizione energetica che dovrà essere giusta, equa e garantire nel contempo la sicurezza e la sostenibilità economica degli approvvigionamenti". Eni "guarda con passione e fiducia al suo futuro potendo contare su professionalità e competenze tecniche d'eccellenza", ha rilevato. L'Ad Claudio Descalzi ha spiegato che "in questi settant'anni di storia Eni è stata capace di evolvere costantemente, di innovare, di essere pioniere dei cambiamenti, di anticiparli". Gli elementi distintivi del cammino, ha precisato, sono "un forte senso di appartenenza", "evolviamo e cresciamo grazie alle nostre persone e al legame che, da sempre, le unisce in modo profondo ad Eni: è l'esempio di Enrico Mattei che ancora ci guida e ci sprona", ha detto.