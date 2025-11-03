Lunedì 3 Novembre 2025

3 nov 2025
REDAZIONE ECONOMIA
I 10 paperoni Usa si sono arricchiti di 698 miliardi in 12 mesi

Oxfam America, politiche Trump spingono disuguaglianze

I 10 paperoni americani nell'ultimo anno si sono arricchiti complessivamente di 698 miliardi di dollari. A fare i conti in tasca ai 10 più ricchi è Oxfam America in un rapporto, riportato dal Guardian, in cui denuncia che le politiche dell'amministrazione Trump rischiano di spingere le disuguaglianze negli Stati Uniti a nuovi massimi.

Oxfam America osserva come negli ultimi decenni la responsabilità di politiche che hanno alimentato le disuguaglianze è stata comunque bipartisan, con scelte sulle tasse e sul lavoro appoggiate da tutti e due i partiti.

