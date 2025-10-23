Hrc, boom dell'Ia nel mondo delle risorse umane, a quota 61%

La quota di leader Hr (human resources) che hanno avviato o pianificato progetti di intelligenza artificiale generativa (GenAI) è cresciuta dal 19% del 2023 al 61% del 2025. E' il dato che emerge dalla ricerca "Processi di Ai e impatti Hr", realizzata dall'Osservatorio Luiss Business School in collaborazione con Hrc, che segnala "una svolta nella maturità digitale delle direzioni risorse umane".

Secondo lo studio persistono però forti gap generazionali e culturali nell'approccio all'intelligenza artificiale. I millennial, persone tra i 35 e i 44 anni sono la fascia più predisposta: il 90% la utilizza, il 76% ne condivide suggerimenti o feedback, mentre la fiducia scende tra le generazioni più anziane.

La ricerca si sofferma anche sul rapporto tra IA e lavoro, sottolineando come "l'intelligenza artificiale, spesso percepita come una minaccia per l'occupazione, debba invece essere considerata un alleato strategico per migliorare efficienza, accuratezza e produttività. Le prime sperimentazioni, pur concentrate in ambiti verticali, mostrano già benefici tangibili nella riduzione degli errori e nella rapidità decisionale".