Howden Italia, 'ricavi anno fiscale salgono a 103 milioni'

Howden Italia, società italiana del gruppo di brokeraggio assicurativo, ha realizzato nel 2023 (l'anno fiscale si chiude il 30 settembre) ricavi per 108,2 milioni di euro rispetto a 93,5 milioni nel 2022, con un Ebitda di 19,3 milioni e un margine del 17,8% (16,5 milioni e 17,5% rispettivamente nel 2022). La crescita organica è del 12,5% mentre la crescita complessiva è del 15,7%. "Considerando le ultime due acquisizioni avvenute prima dell'estate (Assimovie e Wide Care Services), i ricavi pro-forma annui sono pari a 113 milioni con una crescita del 21 % rispetto al 2022". Per Federico Casini, Ceo di Howden Italia, la società punta a raggiungere nel 2024 i 130 milioni e nel 2027 i 190 milioni di euro di ricavi. Secondo il piano 2022-2027 del Ceo, la crescita avverrà in parte per acquisizioni (30 milioni) mentre il resto tramite la crescita organica, sia attraverso nuovi e importanti clienti (40 milioni), sia attraverso la specializzazione (35 milioni).