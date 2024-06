Howden acquista assicuratore in America Latina Micro

Il broker Howden ha acquisito MiCRO, specialista in micro-assicurazioni e in particolare nelle coperture assicurative parametriche contro le catastrofi naturali per le popolazioni svantaggiate in America Latina. Lo si legge in una nota. MiCRO è stata fondata all'indomani del terremoto di Haiti del 2010. Da allora è cresciuta fino a operare in quattro Paesi: Guatemala, El Salvador, Colombia e Messico. Basate su un modello assicurativo parametrico, le sue soluzioni coprono le perdite finanziarie che colpiscono i piccoli proprietari agricoli e le microimprese. Con pagamenti rapidi determinati dal livello di gravità del disastro, piuttosto che da una tradizionale compensazione delle perdite, aiutano i clienti a riprendersi rapidamente dai costi e dagli oneri aggiuntivi delle catastrofi naturali. Alla fine del 2023 MiCRO contava oltre 180.000 assicurati attivi, una percentuale significativa dei quali sono donne e piccoli agricoltori.