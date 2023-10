Hong Kong in rialzo, altri listini cinesi chiusi

Le Borse asiatiche sono positive, così come i futures europei, anche se i listini cinesi sono chiusi per il lungo weekend festivo della Golden Week. Hong Kong ha guadagnato l'1,5% (mentre i mercati erano ancora aperti), mentre Tokyo è rimasto indietro con un calo dello 0,26%. Oggi arriveranno i dati sul mercato del lavoro americano, che prevedono la creazione di 170.000 posti di lavoro a settembre, in calo rispetto ai 187.000 di agosto. I dati sull'inflazione Usa in arrivo la prossima settimana aiuteranno a capire le prossime mosse della Fed e a decidere se il rendimento dei treasuries a 10 anni salirà al 5% o si assesterà al 4,5%, influenzando anche i titoli di Stato europei. Sydney ha chiuso con un guadagno dello 0,41%, mentre Seul si è mossa in positivo con un +0,31%.