Honda e Nissan avvieranno trattative per una fusione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Nikkei. Le due case automobilistiche stanno valutando la possibilità di operare sotto una holding e dovrebbero firmare a breve un memorandum of understanding. Honda e Nissan prevedono di includere anche Mitsubishi Motor, in cui Nissan è il maggiore azionista.