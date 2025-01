Hogan Lovells espande il team Corporate & Finance a Milano con cinque nuovi partner

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells prosegue la sua espansione in Italia con l'ingresso nella sua sede di Milano di un team di Corporate & Finance composto da cinque partner: Ferigo Foscari, Iacopo Canino, Alessandro Seganfreddo, Piero de Mattia e Bianca Caruso. Solo nell'ultimo anno, Hogan Lovells ha accolto oltre 50 professionisti nelle sue due sedi italiane.

Il team, spiega una nota, si occupa di M&A, private equity, capital markets, leveraged finance e private credit, e consentirà allo Studio di potenziare la propria offerta transactional in Italia e in EMEA. Il team rappresenta inoltre un altro importante investimento dello Studio nella practice italiana. Per Miguel Zaldivar, Ceo di Hogan Lovells "Continuiamo ad acquisire partner di alto livello in mercati chiave come l'Italia. Investire in Italia e nella più ampia regione Fris (Francia e Spagna) è un elemento centrale della nostra strategia. Si tratta di una regione importante per il nostro studio globale: i nostri collaboratori a Parigi, Madrid, Roma e Milano lavorano a stretto contatto con molti dei più importanti clienti dello studio su alcuni dei lavori più complessi, non solo nella regione ma in tutto il mondo."

E per Patrizio Messina, Managing Partner per l'Italia, "nel 25esimo anniversario della nostra presenza in Italia, l'ingresso del nuovo gruppo rafforzerà ulteriormente la nostra attività in Italia ed è in linea con il nostro impegno di fornire un'assistenza sofisticata ai clienti in Italia e nel mondo".