22 ott 2025

Hlpy si rafforza in Francia, accordo con Volkswagen
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Hlpy si rafforza in Francia, accordo con Volkswagen

Stima impatto di 30 milioni sul fatturato

L'italiana Hlpy, nata nel 2020 per digitalizzare l'assistenza stradale, è stata scelta da Volkswagen Group France per fornire i servizi di assistenza stradale e al veicolo post vendita in Francia dove il principale costruttore d'auto in Europa immatricola oltre 270mila veicoli all'anno. L'accordo sarà operativo da novembre 2025 e avrà un impatto sul fatturato 2026 di hlpy stimato in 30 milioni di euro. La società stima entro il 2026 di raggiungere quota 500.000 gli interventi di assistenza in Europa e con questo accordo la Francia diventerà per hlpy il primo mercato europeo del gruppo dopo l'Italia.

hlpy è controllata dai manager fondatori Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo, Stefano Sarti ed Enrico Noseda e, dalla fondazione, ha raccolto oltre 25 milioni di euro e conta su investitori istituzionali come Nextalia SGR e Alkemia Capital SGR; CDP Venture Capital SGR (Cassa depositi e Prestiti) e The Techshop SGR.

