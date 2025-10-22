Hlpy si rafforza in Francia, accordo con Volkswagen

L'italiana Hlpy, nata nel 2020 per digitalizzare l'assistenza stradale, è stata scelta da Volkswagen Group France per fornire i servizi di assistenza stradale e al veicolo post vendita in Francia dove il principale costruttore d'auto in Europa immatricola oltre 270mila veicoli all'anno. L'accordo sarà operativo da novembre 2025 e avrà un impatto sul fatturato 2026 di hlpy stimato in 30 milioni di euro. La società stima entro il 2026 di raggiungere quota 500.000 gli interventi di assistenza in Europa e con questo accordo la Francia diventerà per hlpy il primo mercato europeo del gruppo dopo l'Italia.

hlpy è controllata dai manager fondatori Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo, Stefano Sarti ed Enrico Noseda e, dalla fondazione, ha raccolto oltre 25 milioni di euro e conta su investitori istituzionali come Nextalia SGR e Alkemia Capital SGR; CDP Venture Capital SGR (Cassa depositi e Prestiti) e The Techshop SGR.