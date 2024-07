Hipgnosis acquistata da Blackstone, operazione da 1,6 miliardi

Hipgnosis passa in mani americane. Il fondo di investimento britannico che opera in ambito musicale e che possiede, tra gli altri, i cataloghi musicali di Neil Young, Shakira, Justin Bieber e Red Hot Chili Peppers, è stato acquistato dalla Blackstone per 1,6 miliardi di dollari. Lo scrive il New York Times. L'operazione ha visto anche l'uscita del suo fondatore, Merck Mercuriadis, ex manager di star come Beyoncé, Guns N'Roses ed Elton John. Fondata nel 2018, Hipgnosis Songs Fund fa attualmente parte dell'indice FTSE 250 della Borsa di Londra. L'acquisizione da parte della Blackstone avviene dopo che lo scorso aprile non andò in porto un'operazione da 1,4 miliardi di dollari con la Concord Music Group, nel cui portfolio ha etichette come Fantasy, Rounder e Loma Vista.