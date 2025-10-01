Hera punta a zero Co2 entro il 2050, emissioni -28% in 5 anni

Hera sta sostenendo i propri clienti per "decarbonizzare i consumi in linea con l'obiettivo di arrivare nel 2050 al Net Zero". Lo riferisce il presidente esecutivo Cristian Fabbri all'Energy Summit de Il Sole 24 Ore sottolineando che "già negli ultimi 5 anni abbiamo ridotto del 28% le emissioni, a parità di perimetro di clientela".

"Stiamo investendo sinergicamente sia sulla rete gas che su quella elettrica - aggiunge - nella consapevolezza che non potremo fare a meno del gas per i prossimi 20 anni". "I progetti che stiamo portando avanti - conclude - si muovono in questa direzione e per abilitare l'elettrificazione dei territori il nostro obiettivo è incrementare la capacità della rete del 30% rispetto al 2023, anche grazie ad iniziative come lo sviluppo delle cabine primarie e secondarie".