Guterres, nella transizione energetica ingordigia di risorse

Nella transizione energetica "troppo spesso noi vediamo ripetere gli errori del passato, in una esplosione di ingordigia che schiaccia i poveri. Vediamo una corsa alle risorse, con comunità sfruttate, diritti calpestati e l'ambiente distrutto. I Paesi in via di sviluppo vengono degradati al fondo della catena del valore, mentre gli altri si arricchiscono sulle loro risorse". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, alla Cop29 di Baku, aprendo un panel dal titolo "Dare risorse alla transizione energetica con giustizia ed equità".