Guterres: Crisi climatica richiede azione immediata e transizione verso energie rinnovabili

"Il nostro mondo affronta una moltitudine di crisi", "ma non possiamo permettere che gli impegni per il clima vadano all'aria. Le energie rinnovabili sono l'opportunità economica del secolo" e "nessun gruppo o governo può fermare la rivoluzione dell'energia pulita". Sono parole del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ai giornalisti dopo la Sessione dei Leader sul Clima e la Transizione Giusta, convocata da Guterres insieme con il presidente del Brasile Lula. Lo riferisce l'Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Alla 'Leaders Session', virtuale e a porte chiuse, hanno partecipato 17 capi di Stato e di governo, tra cui alcune delle più grandi economie del mondo come Cina con Xi Jinping e Unione Europea con Ursula von der Leyen, la Francia con Emmanuel Macron, la Spagna con Pedro Sánchez e la Turchia con Recep Tayyip Erdoğan e alcuni dei paesi più vulnerabili al clima dalle isole Marshall alla repubblica di Palau e i leader dell'Asean, l'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari e il Caricom la comunità caraibica.

"Oggi ho esortato i leader ad agire su due fronti: in primo luogo intensificare gli sforzi per presentare i piani climatici nazionali più rigorosi possibili ben prima della Cop30", la conferenza mondiale sul clima in calendario dal 10 al 21 novembre a Belem, in Brasile. "In secondo luogo, mentre i leader accelerano le loro transizioni, li ho esortati ad aumentare il sostegno ai paesi in via di sviluppo" ha aggiunto Guterres.

"Non abbiamo un momento da perdere - ha detto ancora - Nessuna regione è risparmiata dalle devastazioni dell'accelerazione delle catastrofi climatiche. E la crisi sta aggravando la povertà, sfollando le comunità e alimentando conflitti e instabilità. Allo stesso tempo, i paesi si stanno rendendo conto che le energie rinnovabili sono l'opportunità economica del secolo: i prezzi sono crollati e il settore è in piena espansione, creando posti di lavoro e stimolando la competitività e la crescita in tutto il mondo. La via d'uscita dall'inferno climatico è lastricata dalle energie rinnovabili".