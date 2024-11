Guterres, a Cop29 percepisco 'appetito per l'accordo'

"Percepisco un 'appetito per l'accordo'. Le aree di convergenza si stanno mettendo a fuoco. Ma le differenze rimangono. Abbiamo bisogno di una spinta maggiore per portare la discussione sulla linea del traguardo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, alla Cop29 di Baku. Guterres ha parlato di "appetite for agreement" parafrasando l'album dei Guns N' Roses "Appetite for Destruction". Non è la prima volta che il segretario dell'Onu fa riferimenti al rock. Tre anni fa alla Cop26 di Glasgow aveva detto che il riscaldamento globale è una "autostrada per l'inferno", citando la "Highway to Hell" degli Ac/Dc.