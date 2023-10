Gusmeroli, rateizzazione acconto da novembre

Il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, intervenendo al VII Congresso dell'Istituto Nazionale Tributaristi, ha dichiarato che la rateizzazione dell'acconto di novembre verrà applicata da questo Novembre 2023 per una platea abbastanza ampia di contribuenti. Sostanzialmente, si sta lavorando per individuare un tetto di fatturato, probabilmente vicino ai 500mila euro, per rientrare nell'abolizione dell'acconto di novembre, che verrà rateizzato e pagato da Gennaio a Giugno 2024. Per tutti gli altri contribuenti, l'abolizione entrerà in vigore a Novembre 2024.