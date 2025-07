Gurrieri, cercherò accelerare ogni chiarimento con magistratura

"Cercherò di accelerare tutti i sistemi possibili di chiarimento con la magistratura. Sono rimasto sorpreso perché è come se qualcuno mi avesse dato un vestito che non è stato fatto dal sarto giusto. Ma oltre questo non voglio dire, per il rispetto che ho nei confronti della magistratura, che naturalmente mi auguro abbia un responso concreto di annullamento e quindi di archiviazione della pratica". Lo ha detto questa sera Antonio Gurrieri, Commissario straordinario del Porto di Trieste e candidato alla presidente dell'Autorità di sistema portuale relativa, di recente coinvolto in una inchiesta giudiziaria per vicende non legate all'attività dello scalo.

"Il 15 luglio 1990 - ha aggiunto Gurrieri - io arrivai al porto di Trieste e quindi questo luglio faccio 35 anni continuativi come dirigente. Amo molto il mio lavoro, ho sempre ricavato una dimensione di impegno e soddisfazione nel fare quello che faccio. E quindi mi sento molto molto compiaciuto di continuare e di farlo nel modo migliore", ha concluso.