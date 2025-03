Guerra dei dazi USA-Europa: a rischio 9.500 miliardi di scambi e investimenti

L'escalation della guerra dei dazi fra Stati Uniti e Europa minaccia una relazione commerciale che vale 9.500 miliardi di dollari in scambi e investimenti bilaterali. A fare i conti - riporta il Wall Street Journal - è l'American Chamber of Commerce to the European Union, che rappresenta le aziende americane che operano in Europa. Secondo l'associazione, i rischi legati ai dazi vanno al di là dei beni che sono direttamente tassati. Nel mirino ci sono anche gli investimenti transatlantici, che hanno tre volte più valore.