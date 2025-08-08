Guala Closures amplia la propria presenza in India

Guala Closures, gruppo nato ad Alessandria, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione - attraverso la sua controllata indiana - della divisione chiusure in metallo (chiusure a corona e Ropp) di Oricon Enterprises Ltd., qualificato operatore in diversi settori quotato presso la borsa indiana. La divisione packaging di Oricon Enterprises (Oriental Containers) fornisce oltre 100 clienti in più di 20 Paesi, generando circa 12 milioni di fatturato nei 12 mesi antecedenti al marzo 2025.

Guala Closures è presente sul mercato indiano dal 1994, con un focus sulle chiusure di sicurezza in plastica e, mediante questa operazione - come spiegato in una nota - è in grado di ampliare in modo significativo la propria offerta. "Questa acquisizione strategica segna, infatti, un passo importante nello sviluppo della divisione globale delle chiusure a corona del gruppo - lanciata nel 2024 a seguito delle acquisizioni di Astir Vitogiannis e Coleus - con l'avvio di una produzione in India, dove i settori della birra e delle bevande analcoliche (CSD) sono in costante crescita".

Parallelamente, Guala Closures amplia la propria gamma di chiusure ad alto valore aggiunto per il mercato indiano dei superalcolici, producendo localmente Ropp in alluminio e soluzioni di sicurezza destinate ai segmenti premium e super-premium. Rafforza così anche la propria offerta nella regione Asia-Pacifico.

Il perfezionamento dell'operazione di acquisizione è subordinato alle condizioni di completamento, comprese le applicabili approvazioni normative, e si prevede si concluda nel quarto trimestre del 2025.