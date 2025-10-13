Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraGuala Closure entra nei tappi farmaceutici, acquista Kwk
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Guala Closure entra nei tappi farmaceutici, acquista Kwk

Guala Closure entra nei tappi farmaceutici, acquista Kwk

Lodetti, espansione in settore solido e ad alto valore

Guala Closures, specialista dei tappi dai vini ai liquori, entra nel mercato di quelli per i prodotti farmaceutici, acquisendo l'austriaca Kwk (Kunststoffwerk Kremsmünster). Fondata nel 1950, ha chiuso l'esercizio a giugno con ricavi per circa 18 milioni di euro.

Il mercato delle chiusure farmaceutiche rappresenta un segmento di grande interesse per Guala Closures, grazie alla stabilità del settore e al potenziale di crescita a lungo termine, sostenuto da dinamiche demografiche e dai rigorosi requisiti normativi, spiega una nota. "Questa acquisizione è pienamente coerente con la nostra visione strategica di espansione in settori solidi e ad alto valore," ha dichiarato Andrea Lodetti, ceo di Guala Closures.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliare