Guala Closure entra nei tappi farmaceutici, acquista Kwk

Guala Closures, specialista dei tappi dai vini ai liquori, entra nel mercato di quelli per i prodotti farmaceutici, acquisendo l'austriaca Kwk (Kunststoffwerk Kremsmünster). Fondata nel 1950, ha chiuso l'esercizio a giugno con ricavi per circa 18 milioni di euro.

Il mercato delle chiusure farmaceutiche rappresenta un segmento di grande interesse per Guala Closures, grazie alla stabilità del settore e al potenziale di crescita a lungo termine, sostenuto da dinamiche demografiche e dai rigorosi requisiti normativi, spiega una nota. "Questa acquisizione è pienamente coerente con la nostra visione strategica di espansione in settori solidi e ad alto valore," ha dichiarato Andrea Lodetti, ceo di Guala Closures.