Gse e Unem insieme per lo sviluppo dei biocarburanti

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) e l'Unione Energie per la Mobilità (Unem) hanno siglato un Protocollo d'Intesa triennale per sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti, promuovendo lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti all'interno di una filiera nazionale basata sull'economia circolare, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).

Lo rende noto un comunicato nel quale si spiega che l'accordo prevede una stretta collaborazione tra le due realtà su più fronti strategici: promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione ai biocarburanti sostenuti dal Gse; sviluppo della filiera dei biocarburanti, anche attraverso studi, proposte normative e valorizzazione di materie prime come rifiuti urbani e agricoli; attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a imprese, amministrazioni locali e cittadini, per incentivare comportamenti virtuosi in materia di mobilità sostenibile e economia circolare; organizzazione di eventi e iniziative culturali, a livello locale e nazionale, per promuovere la transizione ecologica nel settore trasporti.

Previsto, inoltre, l'avvio di un Tavolo di confronto tra Gse e le imprese associate di Unem, volto a garantire uno scambio e un confronto tecnico-operativo tra le Parti sui temi della regolazione energetica e delle regole tecniche per l'accesso ai meccanismi gestiti dal Gse.