Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima oraGruppo Montenegro, un nuovo stabilimento green per Bonomelli
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Gruppo Montenegro, un nuovo stabilimento green per Bonomelli

Gruppo Montenegro, un nuovo stabilimento green per Bonomelli

Investe su Dolzago, 7 linee produttive e fino a 55 dipendenti

Investe su Dolzago, 7 linee produttive e fino a 55 dipendenti

Investe su Dolzago, 7 linee produttive e fino a 55 dipendenti

Montenegro, lo storico gruppo bolognese noto per l'omonimo amaro ma che ha in portafoglio altri brand simboli del made in Italy, ha inaugurato un nuovo stabilimento per la Bonomelli a Dolzago (LC). Una superficie di 2.500 mq, 7 linee produttive (di cui 1 nuova), fino a 55 dipendenti, energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Sono questi i numeri del nuovo sito produttivo del brand di punta della divisione food che comprende oltre alla camomilla, l'Olio Cuore, la Polenta Valsugana, Pizza Catarì, le spezie Cannamela e il The Infrè.

"Tengo personalmente e in modo particolare a questa nuova inaugurazione - dichiara Simonetta Seràgnoli, azionista e presidente di Gruppo Montenegro - non solo perché sono profondamente legata al marchio Bonomelli, ma anche perchè essa apre una nuova fase per Gruppo Montenegro e per il consolidamento dello storico legame di Bonomelli con il territorio. La nostra presenza qui esprime un forte impegno economico e sociale, ma soprattutto la profonda vicinanza alle istituzioni locali, con cui condividiamo impegno, valori e obiettivi". Nel lecchese infatti Bonomelli, nata a Milano come farmacia erboristica, rinasce dopo che la sede e il laboratorio erano stati semidistrutti dai bombardamenti del 1943.

"La realizzazione del nuovo stabilimento Bonomelli - dichiara Sergio Fava, ad di Gruppo Montenegro - rappresenta un tassello decisivo nel percorso di crescita aziendale in quanto rafforza la nostra competitività e il nostro impegno in Italia. Allo stesso tempo, è la conferma di un investimento strategico per Bonomelli". "Un investimento che, in un momento economico complesso, rappresenta un atto di fiducia nel nostro tessuto produttivo e nella capacità dei nostri concittadini" aggiunge il sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Made in Italy