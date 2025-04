Gruppo Lavazza: fatturato 2024 raggiunge 3,35 miliardi con crescita del 9,1%

Cresce il fatturato del Gruppo Lavazza che nel 2024 ha raggiunto i 3,35 miliardi, con un +9,1% rispetto al 2023 in cui aveva registrato ricavi per 3,1 miliardi. La crescita, come spiegato dall'amministratore delegato Antonio Baravalle, si registra sia nel canale 'Casa', che include tutti i prodotti di caffè che sono destinati all'uso domestico, sia nel canale 'Fuori Casa' con i prodotti di caffè destinati all'uso in bar, ristoranti, hotel, uffici, distributori automatici.

In crescita anche l'Ebitda pari a 312 milioni di euro (+18,6%) rispetto a 263 milioni del 2023, con un Ebitda margin pari al 9,3%, rispetto al 8,6% del 2023.