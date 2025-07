Gruppo Caltagirone, due falsi nelle dichiarazioni di Nagel

Le affermazioni del Ceo di Mediobanca Alberto Nagel fatte lunedì durante una conferenza stampa "oltre a risultare sovente inesatte e del tutto strumentali e infondate, contengono due oggettive falsità". E' quanto afferma una nota il Gruppo Caltagirone su quanto dichiarato da Nagel "nel corso della conferenza stampa tenuta a valle dell'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca del comunicato inerente all'offerta di Mps".

"E' falso - afferma la nota - che il Gruppo Caltagirone abbia realizzato significativi acquisti di azioni Montepaschi ad aprile o comunque a ridosso della convocata assemblea del 17 aprile scorso, quando sarebbe stato compravenduto il 12% del capitale".

"E' falso - aggiunge ancora il comunicato - che il Gruppo Caltagirone abbia offerto lo stesso prezzo degli altri aggiudicatari nella procedura di Abb con la quale in data 13 novembre 2024 il Mef ha ceduto partecipazioni in Mps, come dimostra il fatto che il prezzo offerto dal Gruppo Caltagirone era superiore a quello di aggiudicazione, il che dimostra che esistevano offerte a prezzo inferiore a cui il prezzo finale fissato dal bookrunner si è allineato".