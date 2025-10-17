Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rendimenti Btp ValoreAttentato RanucciInchieste ReportManovra 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
Ultima oraGros-Pietro (Intesa Sp), compito banche sostenere industria
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Gros-Pietro (Intesa Sp), compito banche sostenere industria

Gros-Pietro (Intesa Sp), compito banche sostenere industria

'Noi siamo pronti a farlo'

'Noi siamo pronti a farlo'

'Noi siamo pronti a farlo'

"L'industria italiana è sempre stata molto rapida nel riorientarsi, nel cogliere le nuove opportunità. Credo che lo stia già facendo e il compito delle banche è di sostenerla". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell'assemblea dell'Unione industriali di Torino.

Le imprese "hanno bisogno di fare investimenti, hanno bisogno anche di essere aiutati nello scegliere in quali paesi farli, con quali partner, su quali tipi di prodotti e di servizi - ha concluso -. E noi in questo li possiamo aiutare, siamo pronti a farlo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata