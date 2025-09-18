Grivet (Agricole), con Bpm possibili molti scenari

"Ci sono diversi scenari che possono svilupparsi nei prossimi mesi, trimestri e persino anni. Noi siamo pazienti e per ora siamo felici di questa quota, siamo felici della prospettiva di contabilizzarla a patrimonio netto a fine anno e non c'è molto di più da dire". Lo ha detto il deputy ceo di Credit Agricole, Jerome Grivet, intervistato da Cnbc, che chiedeva come mai la banca francese, già salita sopra il 20% del Banco Bpm, non puntasse a prendersi tutta Bpm.