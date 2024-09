Gregorini, 'da Cna scelta di campo per la legalità'

"Da questo incontro emerge la volontà e la scelta di campo della Cna che è per la legalità", ha detto il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, concludendo l'incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, 'Legalità e impresa diffusa'. "Abbiamo condiviso che il mondo dell'artigianato e della piccola imprese è un fattore positivo in sè - ha aggiunto Gregorini - perché non ragiona solo in termini di business ma anche di tenuta e di coesione. Quindi siamo impegnati ad andare avanti e rilanciare il Paese poggiando sulle basi della piccola impresa e dell'artigianato".