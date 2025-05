Green Road Award 2025: Liguria trionfa con la Cycling Riviera

Il Green Road Award - l'Oscar del Cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento - compie dieci anni e assegna il primo posto dell'edizione 2025 alla Regione Liguria per la Cycling Riviera.

Il secondo posto va alla Regione Basilicata per la Ciclovia Meridiana e il terzo posto alla Regione Puglia per la Ciclonica. Menzione Alis alla Regione Lazio per GTL-Gran Tour del Lazio, Menzione Speciale della Stampa alla Regione Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e Menzione Legambiente alla Regione Lombardia per la Ciclovia del Sole.

Il premio alla "destinazione straniera bike friendly" va alla Slovenia mentre il Premio speciale Cammini-Oscar del Cicloturismo decima edizione va alla Regione Umbria per La Via di Francesco.

La proclamazione il 30 maggio a Trieste, nella Regione Friuli Venezia Giulia vincitrice del primo premio dello scorso anno con la Ciclovia Pedemontana, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno.

In occasione dell'evento conclusivo nel capoluogo giuliano, l'Oscar del Cicloturismo ha organizzato anche un Bike Forum per illustrare agli operatori turistici locali i vantaggi e le opportunità delle vacanze su sue ruote, un turismo che non smette di raccogliere nuovi appassionati.

Secondo il Rapporto "Viaggiare con la bici 2025" di Isnart-Unioncamere, nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze (+54% sul 2023), per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro. Il cicloturismo è oggi una delle principali tendenze della "nuova domanda" di turismo nel nostro Paese, e rappresenta più del 10% del totale dei turisti in Italia.